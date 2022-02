Großeinsatz der Feuerwehr : Bilder zeigen schwierigen Einsatz bei Brand in der Saarlouiser Innenstadt – eine Frau verletzt

Bilder zeigen schwierigen Einsatz bei Brand in der Saarlouiser Innenstadt – eine Frau verletzt

Saarlouis Ein Brand in der Saarlouiser Innenstadt hat am Donnerstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Aufgrund der Verhältnisse vor Ort gestaltete sich der Einsatz schwierig.

Ein Zimmerbrand in der Saarlouiser Augustinerstraße hat am frühen Donnerstagabend eine Verletzte gefordert. Dank des schnellen Eingreifens der Saarlouiser Feuerwehr – der Löschbezirk Innenstadt war mit rund 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort – konnte der Brand frühzeitig gelöscht werden, bevor er größeren Gebäudeschaden anrichten konnte. Offenbar brannte in der betreffenden Wohnung ein Handtuch.