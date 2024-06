Anwohner sollten Fenster schließen Großbrand in Völklingen – zwei Verletzte

In der Umgebung bis nach Saarbrücken waren Sirenen und Martinshörner zu hören. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 16 sei im Einsatz gewesen. Im Einsatz waren, in der Hauptphase der Brandbekämpfung, allein von der Feuerwehr etwa 130 Männer und Frauen. Wie Christoph Schaft, Pressesprecher der Völklinger Feuerwehr schildert, war – kurz nach 15 Uhr – ein Einsatz in der Halle, die komplett in Flammen steht, nicht möglich. So liefen die Löscharbeiten von außen. Dabei konzentrierte sich die Feuerwehr auch darauf, einen „Sperrgürtel“ um das Gebäude zu legen, also mit Wasserwerfern eine Wasserwand rund um den Brandherd aufzubauen, damit die Flammen nicht noch auf weitere Gebäude überspringen. Die Halle, in der sich auch Fahrzeuge und Werkstatt-Gerät befinden, wurde komplett zerstört, brach teilweise ein.