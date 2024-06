Anwohner sollen Fenster schließen Großbrand in Völklingen – zwei Verletzte, Einsatz wird noch mehrere Stunden andauern

Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte demzufolge gegen 14 Uhr. In der Umgebung bis nach Saarbrücken waren Sirenen und Martinshörner zu hören. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 16 sei im Einsatz. Zahlreiche Feuerwehren eilten zur Unglücksstelle. Erste Hinweise deuten auf die Explosion einer Gasflasche hin. Große Mengen an Löschwasser würden benötigt, meldet ein Feuerwehrsprecher. So werde versucht, auch Wasser aus der Saar zu pumpen. Nach Angaben der Führungs- und Lagezentrale sollen die Löscharbeiten noch mehrere Stunden andauern, möglicherweise bis in die Nacht hinein.