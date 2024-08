Lagerhalle von Thyssenkrupp Nach Großbrand in Völklingen – Feuerwehr bekämpft weiter Glutnester (mit Fotos)

Update von Freitag, 16. August, 12 Uhr: Auch mehr als 24 Stunden nachdem am Donnerstagmorgen in Fürstenhausen eine Lagerhalle des Industriekonzerns Thyssenkrupp in Flammen aufgegangen ist, muss die Feuerwehr vor Ort immer wieder aufkeimende Brandnester löschen. Wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage am Freitag bestätigt, sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr seit Ausbruch des Brandes im Einsatz – auch in der Nacht zu Freitag war das der Fall. Dies erschwerte zunächst die Ursachen-Ermittlung.