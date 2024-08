Lagerhalle von Thyssenkrupp Großbrand in Völklinger Lagerhalle – auch am Tag danach ist die Feuerwehr gefordert (mit Fotos)

Update von Freitag, 16. August, 7.40 Uhr: Auch mehr als 24 Stunden nachdem am Donnerstagmorgen in Völklingen-Fürstenhausen eine Lagerhalle des Industriekonzerns Thyssenkrupp in Flammen aufgegangen ist, muss die Feuerwehr vor Ort immer wieder aufkeimende Brandnester löschen. Wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage am Freitag bestätigt, sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr seit Ausbruch des Brandes im Einsatz – auch in der Nacht zu Freitag. Dies mache es für die Polizei aktuell unmöglich, die Ursachen-Ermittlung aufzunehmen.