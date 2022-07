Feuerwehr, Polizei und Umweltamt im Einsatz : Nächtlicher Großbrand in Saarlouiser Industriehalle – Umfeld ist weiträumig abgesperrt (mit Bildern vom Einsatz)

Saarlouis Schaden in Millionenhöhe soll nach ersten Schätzungen der Polizei bei einem Feuer in einem Betrieb für Stahlveredelung entstanden sein. Die Rettungskräfte sind seit kurz vor Mitternacht im Einsatz.

Feuer in einer Industriehalle in Saarlouis-Fraulautern hat in der Nacht auf Dienstag, 5. Juli, für einen Großeinsatz gesorgt. Nach bisherigen Informationen der Saarlouiser Polizei war der Brand in einem Werk für Stahlveredelung ausgebrochen, gegen 23.40 Uhr erreichte der Alarm die Feuerwehr.