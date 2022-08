Auch saarländische Einsatzkräfte beteiligt : Nach Großbrand in Hermeskeiler Sägewerk: Ursache für Schaden in Millionenhöhe steht fest

Nach Großbrand in Hermeskeiler Sägewerk: Ursache für Schaden in Millionenhöhe steht fest

Hermeskeil 400 Feuerwehrleute waren bei dem Großbrand im Juli im Einsatz. Sogar Wasser aus dem Schwimmbad in Hermeskeil musste zum Löschen verwendet werden. Jetzt stehen Ursache und Schadenshöhe fest.

400 Feuerwehrleute waren bei dem Großbrand am 13. Juli in Hermeskeil im Einsatz. Das Feuer griff schnell um sich und die Flammen reichten bis an den an das Sägewerk angrenzenden Wald. Auch Löschhubschrauber und Wasserwerfer der Polizei kamen zum Einsatz. Das örtliche Schwimmbad wurde geräumt, weil das Wasser zum Löschen benötigt wurde. Anwohner rund um Hermeskeil wurden aufgefordert, Fenster und Türen wegen starker Rauchentwicklung geschlossen zu halten.