Zwei Drehleitern im Einsatz Wohnungsbrand im sechsten Stock – Großaufgebot der Feuerwehr in Dudweiler Bruchwiesenanlage im Einsatz (mit Fotos)

Feuerwehrkräfte in Saarbrücken hatten am Freitagabend, 6. September, alle Hände voll zu tun. Gegen 20.05 Uhr ging ein Vollalarm bei der Saarbrücker Feuerwehr ein. Die Freiwillige Feuerwehr Dudweiler war schnell vor Ort. In einem Hochhaus in der Dudweiler Bruchwiesenanlage war ein Wohnungsbrand ausgebrochen. Da die Flammen hoch oben im sechsten Stock entstanden, mussten die Einsatzkräfte die Wohnungen in den beiden darüber und einem darunter liegenden Stockwerk evakuieren.