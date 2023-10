Polizei und Ordnungsamt unterwegs Großkontrolle in Kneipenszene – was bei Streifengang durch Saarbrücken alles auffliegt

Was geht am Wochenende in Gaststätten ab? Wie sicher ist es in der Fußgängerzone mitten in Saarbrücken? Darüber wollten sich Mitarbeiter des städtischen Ordnungsamts und die Polizei einen Überblick verschaffen. Gemeinsam zogen sie am Freitagabend, 20. Oktober, quer durch die City Streife. Was die Beamten dabei feststellten, darüber berichtet Stadtsprecher Thomas Blug.