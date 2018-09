Polizei spricht von „grobem Fehlverhalten“

Der 37 Jahre alte Anzeigenerstatter fuhr mit seinem Auto in der Saarbrücker Straße in Richtung Nohfelden, als er dort in einer langgezogenen Rechtskurve von einem nachfolgenden Pkw überholt wurde. Nur durch starkes Abbremsen seitens des Anzeigenerstatters und durch Ausweichen auf den Bürgersteig seitens eines entgegenkommenden Auto- Fahrers konnte ein wohl folgenschwerer Unfall verhindert werden, so die Polizei weiter.

Der Fahrer des entgegenkommenden dunklen Fiat wird gebeten, sich mit der Polizei in Wadern, Telefon (0 68 71) 9 00 10, in Verbindung zu setzten.