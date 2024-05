Fund in Saarbrücken Grundschüler entdecken Menschen-Skelett – Polizei zum Ergebnis der Untersuchung

Fachleute an der Rechtsmedizin der Uniklinik in Homburg nahmen sich der Sache an und untersuchten den Fund. Dabei kamen sie zum Ergebnis, dass der Mensch an dieser Stelle wohl vor rund 400 Jahren gestorben ist. Die Experten datierten den Tod auf die Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Das bestätigt Falk Hasenberg, Sprecher beim Landespolizeipräsidium in der saarländischen Landeshauptstadt, auf SZ-Anfrage. Der Saarländische Rundfunk (SR) berichtete zuerst über das Untersuchungsergebnis.