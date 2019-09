Sprüher unterwegs : Graffiti an der Tennishalle in Wellesweiler

Foto: dpa/Friso Gentsch

Wellesweiler Am Samstag, 21. September, gegen 16.30 Uhr besprühten vermutlich drei Jugendliche Wände der Tennishalle und eines angrenzenden Gebäudes in der Eisenbahnstraße in Wellesweiler mit mehreren Graffitis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Täter wurden von einem Zeugen beobachtet, entfernten sich jedoch vor dem Eintreffen der Polizei von der Örtlichkeit.