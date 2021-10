Kuriose Polizeimeldung aus Hasborn-Dautweiler : Grabstein für mehrere Tausend Euro in der Gemeinde Tholey entwendet

Grabstein für mehrere Tausend Euro in der Gemeinde Tholey entwendet

Hasborn-Dautweiler Ungewöhnliche Polizeimeldung aus der Gemeinde Tholey: Dort meldet die Polizeiinspektion einen unberechtigt entfernten Grabstein auf dem Friedhof Hasborn-Dautweiler. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Wie die Polizeiinspektion St. Wendel mitteilt, wurde auf dem Friedhof in Hasborn-Dautweiler in der Gemeinde Tholey am Wochenende ein Grabstein entwendet.