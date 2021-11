Erneuter Fall für die Polizei : Tatort Globus in Homburg-Einöd: Täter wollen gleich zwei Geldautomaten in die Luft jagen

Unbekannte haben versucht, beim Globus-Markt in Homburg-Einöd zwei Geldautomaten in die Luft zu jagen. Foto: rup/Ruppenthal

Homburg Erneut haben sich Unbekannte an Geldautomaten zu schaffen gemacht. Bei ihrem nächtlichen Einsatz filmte sie eine Überwachungskamera. Ob der Markt pünktlich öffnen kann, ist noch ungewiss. Was die Polizei bislang weiß.

Abermals haben Täter mit Sprengstoff Hand an Geldautomaten gelegt, um ans Bare zu kommen. Dieses Mal schlugen sie in der Nacht auf Mittwoch, 3. November, in Homburg-Einöd zu. Sie machten sich an den Geräten beim Globus-Markt zu schaffen, wie ein Polizeisprecher der Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken am frühen Mittwochmorgen sagte.

Demnach schritten die Unbekannten gegen 1 Uhr zur Tat, teilte er auf SZ-Anfrage mit. Dazu sollen sie Sprengstoff in die Schlitze zweier Automaten gestopft haben. Dann versuchten sie, mit entsprechenden Zündmechanismen, den Stoff in den Geldautomaten detonieren zu lassen. Das allerdings ging schief. Weder an dem einem noch am anderen hatten sie Erfolg. Unverrichteter Dinge mussten sie den Tatort wieder verlassen.

Eine Überwachungskamera des Globus-Marktes filmte sie dabei. Gegen 1.20 Uhr dann wurden die Ermittler alarmiert. Die sperrten das Gebiet um die Automaten weiträumig ab, um Beweise zu sichern. Außerdem wurden Mitarbeiter einer Entschärfertruppe gerufen. Sie sind noch bei der Arbeit.

Unklar war am Morgen, wann der Markt öffnen wird. Üblicherweise gehen die Türen um 8 Uhr auf. Aktuell darf nach Auskunft der Homburger Polizei niemand das Gebäude betreten, auch keine Angestellten.