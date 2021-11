Fahnder vor Ort : Gescheiterte Geldautomaten-Sprengung hat erhebliche Folgen für Globus in Homburg-Einöd

Unbekannte haben versucht, beim Globus-Markt in Homburg-Einöd zwei Geldautomaten in die Luft zu jagen. Foto: rup/Ruppenthal

Update Homburg Der versuchte Anschlag auf zwei Geldautomaten im Homburger Globus-Markt in der Nacht auf Mittwoch wirkt sich auch erheblich auf den Geschäftsbetrieb aus. Die Ermittler haben das Terrain großräumig abgesperrt. Experten sind dabei, einen Sprengsatz zu entschärfen.

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch, 3. November, in den Globus-Markt in Homburg-Einöd eingebrochen und haben versucht, zwei Geldautomaten in die Luft zu jagen. Zwar scheiterten sie. Doch ihre Tat hat weitreichende Folgen für den Geschäftsbetrieb, wie Stephan Laßotta, Pressesprecher beim Landespolizeipräsidium, sagt.