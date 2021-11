Neue Qualität einer Betrugsmasche : Aggressive Bettler schlagen zahlungsunwillige Kunden im Saarlouiser Globus-Baumarkt

Saarlouis Eine Abfuhr wollten sich zwei Jugendliche nicht so ohne Weiteres bieten lassen. Wenn sie bei ihrer betrügerischen Bettelmasche kein Geld erhielten, gingen sie auch rabiat zu Werke. Bis sie die Polizei schnappte.

Zwei Jugendliche sind am Samstag, 30. Oktober, durch Saarlouiser Geschäfte gepilgert, um dort Kunden auszunehmen. Wenn diese nicht gewillt waren, Geld locker zu machen, gerieten die beiden Bettler in Rage und ließen die Wut an den Passanten aus. Das berichtet eine Polizeisprecherin.