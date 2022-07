Ursache noch unklar : 1000 Quadratmeter Getreidefeld brennen: Feuerwehr verhindert möglichen Waldbrand bei Hüttersdorf

Foto: dpa/Friso Gentsch

Hüttersdorf Die Feuerwehr hat am späten Montagnachmittag womöglich einen Waldbrand bei Hüttersdorf verhindert. Ein nicht abgeerntetes Getreidefeld in der Nähe eines Waldstückes stand dort in Flammen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Schmelz auf SZ-Anfrage mitteilte, bemerkte ein Spaziergänger das Feuer auf dem Feld glücklicherweise früh und kontaktierte die Feuerwehr. Die rückte gegen 17.10 Uhr sogleich mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften aus Schmelz, Nalbach und Limbach an. Denn: „Es bestand Gefahr, dass das Feuer auf den Wald übergreift“, sagte der Feuerwehrsprecher. „Darum rückten wir gleich mit mehreren Tanklöschfahrzeugen an, um genug Wasser zu haben.“

Von dem Brand waren gut 1000 Quadratmeter Getreidefeld betroffen. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass der nahe gelegene Wald ebenfalls Flammen fängt. Die Feuerwehren wurden vom Deutschen Roten Kreuz Hüttersdorf mit Getränken unterstützt, um in der Hitze arbeiten zu können. Der Einsatz endete gegen 19.15 Uhr. Zu einer möglichen Brandursache hat die Feuerwehr noch keine Hinweise. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

