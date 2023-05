Noswendel Gestohlener Audi landet in Schlucht – Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Ein 24-Jähriger hat am Sonntag, 7. Mai, offenbar unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol und ohne gültigen Führerschein, in Dagstuhl einen Audi entwendet und ihn dann auf abschüssiger Strecke stehen lassen. Das teilte die Polizei am Abend mit. Daraufhin kam der Wagen ins Rollen und landete in einer sechs Meter tiefen Schlucht.