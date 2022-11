Genieße den Herbst! : Warum Spielen voll im Trend liegt

Serie Gesellschaftsspiele sind in den vergangenen Jahren wieder zunehmend beliebter geworden. Was Mitarbeiter von Spieleläden und ein Brettspiele-Entwickler dazu sagen.

„Spielen ist ganz klar wieder ein Trend, und das schon seit einigen Jahren“, sagt Nicole Kläser-Pschinn, die seit 16 Jahren im Spiele-Fachgeschäft Rappelkiste in der Trierer Innenstadt unweit des Doms arbeitet. Auch Spiele unterlägen Trends. „Ein großer Trend ist zum Beispiel immer noch das Thema Exit- und Escape-Spiele“, so Kläser-Pschinn. Allgemein seien Gesellschaftsspiele, bei denen man ganz real gemeinsam am Tisch sitze, in den vergangenen Jahren wieder zunehmend beliebter geworden – gerade bei jüngeren Erwachsenen. Wie überall habe Corona auch hier einen ganz entscheidenden Einschnitt geformt, sowohl in Zeiten mit als auch ohne Kontaktbeschränkungen. „Man besann sich wieder auf das alte Schach oder Mensch ärger Dich nicht oder fing mal wieder an zu puzzeln – und wurde neugierig auf das, was da noch so geht.“ Dank innovativer großer und vor allem kleiner Verlage und kreativer Autoren gebe es immer wieder Neues zu entdecken. Gerade die „Spiele des Jahres“ seien immer beliebt. Die Auszeichnung werde gerade von Kunden, die nicht unbedingt zu den Vielspielern zählen, als gute Kaufempfehlung wahrgenommen.