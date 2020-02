Und Polizei abgehängt : Geldautomat in Völklingen gesprengt

Geldautomat in Völklingen gesprengt

Völklingen Zwei Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag im Vorraum des Supermarkts Kaufland, Völklingen-Wehrden, einen Geldautoamten gesprengt und auf ihrer Flucht die Polizei abgehängt.

Die Männer brachen gegen 2.30 Uhr die Tür zum Vorraum auf und leiteten ein Gasgemisch in den Automaten. Aufgrund der Sicherung kamen sie nicht an die Geldkassetten und flüchteten mit einem dunklen Audi über die A 620 in Richtung Saarlouis. Eine Streife verfolgte sie, aufgrund ihrer „sehr hohen Geschwindigkeit“ aber ohne Erfolg.