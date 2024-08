Geldautomat gesprengt Nach Explosion in Quierschied bleibt Wasgau heute wohl zu – Polizei sucht Zeugen (mit Fotos)

Nach bisherigem Kenntnisstand sollen mehrere Beteiligte um 4.18 Uhr einen Automaten der Vereinigten Volksbank Saarlouis/Losheim am See/Sulzbach/Saar (VVB) in die Luft gejagt haben. Dabei richtete die Explosion auch erheblichen Schaden an dem Selbstbedienungsschalter des Kreditinstituts mit Sitz in Saarlouis an. Dieser ist in den Bau des Wasgau-Lebensmittelmarktes integriert.