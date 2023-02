Polizei bittet um Mithilfe : Geldautomat in Bubach gesprengt – Täter auf der Flucht

Eppelborn Unbekannte sprengen in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in Bubach und flüchten. Die Höhe der Beute ist noch unklar. Was bisher bekannt ist.

Im Eppelborner Stadtteil Bubach-Calmesweiler haben Unbekannte in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten gesprengt. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte, meldeten mehrere Anrufer gegen 1.15 Uhr über Notruf eine Explosion. „Die vor Ort in der Illinger Straße eintreffenden Einsatzkräfte stellten fest, dass offensichtlich ein in einem Automatenraum aufgestellter Geldautomat der Sparkasse Neunkirchen gesprengt worden war“, sagte Stephan Laßotta vom Landespolizeipräsidium.

Automatenraum durch Explosion verwüstet

Der Automatenraum, der durch die Explosion verwüstet wurde, befindet sich in einem Geschäftshaus, das durch die Explosion ebenfalls erheblich beschädigt wurde. Zeugen berichteten demnach von mehreren Personen, die mit verschiedenen Fahrzeugen vom Tatort geflüchtet sein sollen.

Im Verlauf der sofort eingeleiteten landesweiten Fahndung konnten auf der A8 im Bereich Schwarzenholz sowie zwischen dem Autobahndreieck Saarlouis und Rehlingen mehrere Fahrzeuge, die mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Luxemburg unterwegs waren, gesichtet, aber nicht gestoppt werden.

Sprengstoffexperten des Landespolizeipräsidiums untersuchten zunächst den Tatort, im Anschluss erfolgten Maßnahmen zur Spurensuche und -sicherung. Ob die Unbekannten bei ihrer Tat Beute gemacht haben, ist momentan noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.