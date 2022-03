Kripo ermittelt in Neunkirchen : Nach missglückter Sprengung eines Geldautomaten bei Edeka: So sieht es am Tatort aus (mit Bildergalerie)

Neunkirchen Anschlag in der Nacht auf Donnerstag im Neunkircher Stadtteil Wellesweiler: Dort haben Unbekannte versucht, an Bares aus einem Geldautomaten zu gelangen. Dabei richteten sie erheblichen Schaden an.

Feuer bei Edeka in Neunkirchen-Wellesweiler: Das ist in der Nacht auf Donnerstag, 17. März, ausgebrochen. Gegen 3.20 Uhr schlug der Brandmelder Alarm.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Volksbank-Geldautomat im Vorraum des Geschäfts in Flammen. Nach Auskunft einer Sprecherin des Saarbrücker Polizeipräsidiums war der Auslöser eine missglückte Sprengung.

Dazu sollen die unbekannten Täter zwischen 3 und 3.20 Uhr in den Vorraum eingebrochen sein. Welchen Sprengstoff sie einsetzten, um ans Geld zu kommen, darüber machen die Fahnder keine Angaben.

Die Feuerwehrleute hatten den Brand rasch im Griff, so dass der Laden am Donnerstag trotz der Tat öffnete. Wie hoch der Schaden ist, muss noch ermittelt werden. Außerdem sucht die Kripo nach Zeugen. Insbesondere setzen die Ermittler auf etwaige Mitschnitte von Überwachungskameras im Umfeld des Tatorts.

Übrigens gingen die verhinderten Sprengmeister leer aus: Das Geld aus dem Automaten blieb für sie verborgen. Wie in den meisten Fällen, die aus dem Saarland zuletzt gemeldet wurden. In der Regel richten die Täter erheblichen Schaden an, ohne aber an die Beute zu gelangen.