Polizei ermittelt Schwere Verwüstung nach Geldautomat-Sprengung in Beckingen – dritter Fall in dieser Woche

Zum dritten Mal binnen weniger Tage haben sich Täter an einem Geldautomaten in der Region zu schaffen gemacht. Nach Zerf und Merzig-Bachem traf es in der Nacht auf Freitag, 1. Dezember, die Volksbank in Beckingen. Dies berichtet ein Sprecher der Polizei in Merzig auf SZ-Anfrage.