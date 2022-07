Zwischen Tholey und Autobahnkreuz Saarbrücken : Geisterfahrt in der Nacht: Autofahrerin lässt sich auf der A 1 zuerst einmal von Polizei nicht aufhalten

Geisterfahrt in der Nacht: Autofahrerin lässt sich auf der A 1 zuerst einmal von Polizei nicht aufhalten

Tholey/Saarbrücken Etliche Kilometer war eine Autofahrerin auf der falschen Autobahnspur unterwegs. Dabei ließ sie sich nicht einmal von Signalen der Polizei beirren. Erst ein großes Aufgebot setzte der Irrfahrt ein Ende. Die Ermittler zu den traurigen Hintergründen.

Eine Autofahrerin ist über eine lange Strecke auf der falschen Seite über die Autobahn gefahren. Die Geisterfahrerin war in der Nacht auf Dienstag, 19. Juli, kurz nach Mitternacht aufgefallen. Andere Verkehrsteilnehmer alarmierten um 0.17 Uhr die Polizei, als sie auf der A 1 bei Tholey erstmals in Richtung Saarbrücken aufgetaucht war.

Wie ein Sprecher des Führungs- und Lagezentrums am Morgen berichtet, machten sich Kollegen sofort auf, um die gefährliche Tour zu stoppen. Doch die Frau am Steuer habe sich unbeeindruckt von den Signalen der Beamten in ihrem Streifenwagen gezeigt. Sie setzte mit ihrem weißen VW-Polo ihre Reise unbeirrt fort.