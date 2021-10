Festnahme durch Interpol : Geflüchtete Mörderin aus JVA Zweibrücken in der Dominikanischen Republik gefasst

Saarbrücken/Zweibrücken/Punta Cana Die 55-Jährige war am 14. Oktober von einem Freigang aus der JVA nicht mehr zurückgekehrt. Die 2007 zu lebenslang verurteilte Flüchtige wurde dank einer besonderen internationalen Zusammenarbeit gefasst.

Die Flucht einer verurteilten Mörderin in Zweibrücken hatte in den letzten Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Die 55-Jährige hatte im Jahr 2006 einen Bekannten dazu angestiftet, ihren Ex-Ehemann zu töten. Im Dezember 2007 wurde sie dafür vom Landesgericht Saarbrücken wegen gemeinschaftlichen Mordes zu einer lebenslangen Haftstraße verurteilt, die sie in der JVA Zweibrücken absitzen sollte.

Am 14. Oktober befand sich die Verurteilte auf Freigang aus der JVA und nutze diesen zur Flucht. Wie das Landespolizeipräsidium heute mitteilte, konnte der Fluchtweg von der 55-Jährigen von den Beamten der Kriminalinspektion Pirmasens schnell nachvollzogen werden. Bereits am Fluchttag hatte sich die Verurteilte demnach mit ihrem Ehemann in die Dominikanische Republik abgesetzt.

Da der Mord 2006 im Saarland begangen wurde, übernahmen in der Folge die Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums die weiteren Ermittlungen. Aufgrund der guten Vorarbeit aus Pirmasens konnte durch die Ermittlungen festgestellt werden, dass sich die Gesuchte in einem Hotel in Punta Cana in der Dominikanischen Republik aufhielt. Durch Zusammenarbeit mit Verbindungsbeamten des Bundeskriminalamtes vor Ort sowie mit Interpol Santo Domingo erfolgte am 21. Oktober, eine Woche nach der Flucht, bereits die Festnahme der Frau in dem Hotel.