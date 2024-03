Verbrechen in Mietwohnung Gefesselte Leiche in Schmelz – Stand der Polizei-Ermittlungen am frühen Sonntag (mit Fotostrecke)

Update | Schmelz · Was hat sich in einer Wohnung in Schmelz-Primsweiler abgespielt? Erste Hinweise deuten auf ein Verbrechen hin, bei dem ein Mann sterben musste. Die Polizei ist seit Samstagnachmittag am Tatort, wo das Todesopfer gefesselt entdeckt wurde.

24.03.2024 , 07:24 Uhr

Foto: Thorsten Kremers