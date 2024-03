Verbrechen in Mietwohnung Gefesselte Leiche in Schmelz – Festnahmen in der Nähe von Paris (mit Fotostrecke)

Update von Sonntag, 24. März, 10.07 Uhr: Einen Tag nach dem Fund einer Leiche in Schmelz-Primsweiler setzen Ermittler die Fahndung am Tatort fort. Das berichtet eine Sprecherin der polizeilichen Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken auf SZ-Anfrage. So sollen sich Beamte seit Sonntagmorgen, 24. März, erneut umsehen, um Beweise zu sichern. Bereits am Samstag hatten zahlreiche Polizisten die Wohnung untersucht, in der der getötete Mann (37) entdeckt worden war. Über die Todesursache wurde bislang nichts bekannt.

Update vom Sonntag, 24. März, 9.50 Uhr: Nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes in Schmelz-Primsweiler hat es Festnahmen gegeben. Nach Angaben eines Sprechers beim Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken vom Sonntagmorgen, 24. März, soll die französische Polizei in der Nähe von Paris zugeschlagen haben.