Fünf Personen schlagen auf Opfer ein : Gefährliche Körperverletzung nach Streit im Saarlouiser Elements

Saarlouis Im Saarlouiser Club Elements kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu einem Streit, der dazu führte, dass die Beteiligten aus dem Club verwiesen wurde. Auf dem Großen Markt eskalierte die Auseinandersetzung dann allerdings weiter.

Die verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personen begann in der Saarlouiser Diskothek Elements in der Nacht auf Sonntag gegen 5.20 Uhr. Aufgrund der verbalen Streitereien und der Alkoholisierung der Streitenden verwiesen die Sicherheitskräfte die beiden sowie einen Freund des späteren Opfers in der Folge aus dem Club.