Ein Verletzter Gas-Explosion in St. Arnual sorgt für Einsatz von Gefahrenstoffzug

Bei Wartungsarbeiten an einer Chlorgasanlage in Saarbrücken-St. Arnual ist am Donnerstagmittag ein Mann verletzt worden. Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 12.38 Uhr in einem Wohnungskomplex der Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG) in der Straße am Petersberger Hof. Demnach wollte der Mann, ein Mitarbeiter eines Facility-Management-Betriebs, das im Keller des Komplexes befindliche Schwimmbad warten.