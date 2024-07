Schwere Vorwürfe gegen Betreiber Nach Gas-Explosion in Schwalbach-Hülzweiler – Wirt der betroffenen Kneipe ist in Haft

Exklusiv | Schwalbach · Ein mächtiger Knall schreckte Menschen in Schwalbach-Hülzweiler aus dem Schlaf. Ein Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er in eine Spezialklinik musste. Gegen ihn richtet sich nun der Verdacht, für die Detonation verantwortlich zu sein.

14.07.2024 , 08:36 Uhr

