Großer Teil der Gartenanlage stand in Vollbrand Gartenhausbrand in Oberkirchen – Feuerwehrmann bei Einsatz verletzt (Fotos vom Einsatz)

Die Feuerwehr im Landkreis St. Wendel ist am Dienstagmorgen, 20. August, zu einem Gartenhausbrand in Oberkirchen ausgerückt. Das teilte Feuerwehr-Sprecher Lukas Becker am Mittag mit. Der Notruf ging demnach um 8.25 Uhr bei dier Integrierten Leitstelle auf dem Winterberg in Saarbrücken ein.