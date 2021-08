Polizei fahndet in Heiligenwald : Rollerfahrer tickt aus und prügelt Fußgänger

Polizei fahndet in Heiligenwald

Die Polizei sucht nach einem brutalen Rollerfahrer in Heiligenwald. (Symbolbild) Foto: Polizei

Heiligenwald Erst soll er einen Passanten durch seinen Fahrweise gefährdet haben, dann langte er auch noch zu. Welche brutale Attacke sich im Schiffweiler Ortsteil Heiligenwald zugetragen hat, schildert die Polizei.

Diesen Tag wird ein Mann aus Heiligenwald wohl nicht mehr vergessen: Er war zu Fuß in seinem Ort unterwegs, ahnte nichts Böses. Als sich ihm ein junger Mann auf einem E-Roller näherte. Der 42-Jährige fühlte sich von der Art, wie der Unbekannte auf ihn zukam, gefährdet. Wie ein Neunkircher Polizeisprecher berichtet, stellte er den Rollerfahrer zur Rede.

Nun fahnden die Beamten nach dem unbekannten Rollerfahrer, der am Sonntag (22. August) gegen 20 Uhr in der Pestalozzistraße dem Heiligenwalder so übel mitgespielt haben soll. Zur Person des Gesuchten: Dieser soll zwischen 18 und 20 Jahre sein, etwa 1,70 Meter. Er trug hellblondes, kurzes Haar, eine schwarze Kapuzenjacke sowie einen schwarzen Rucksack bei sich.