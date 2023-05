Zwei Katzen sterben bei Brand Wohnhaus in Friedrichsthal geht in Flammen auf – zwei Verletzte

Die 39-Jährige und 64-Jährige, die in den Wohnungen leben, wurden ebenfalls von den Nachbarn über den Brand informiert und eilten nach Hause. „Sie wollten ihre Katzen retten und sind in das Gebäude gegangen“, teilte die Polizei Sulzbach auf Anfrage der SZ am Sonntag mit. Dabei atmeten die Frauen Rauchgas ein und mussten zur Überwachung aufgrund einer möglichen Rausgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. „Die beiden in den Wohnungen verbliebenen Katzen verendeten aufgrund der Rauchentwicklung“, hieß es.