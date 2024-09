Im Ortsteil Reitscheid Oldtimer-Brand führt zu meterhohen Flammen – ein Verletzter bei Großeinsatz in Freisen (Fotos vom Einsatz)

Als die Feuerwehr in der Straße „Auf der Borr“ angekommen waren, stellte sich folgende Lage dar: Hinter einem großen Wohnhaus geriet zunächst ein Auto in Brand – wohl ausgelöst durch Schweißarbeiten. Die Flammen griffen schnell auf drei weitere Autos, einen Autounterstand und große Hecken an dem Wohnhaus über. In einer sehr großen Brandlast schlugen meterhohe Flammen in den Himmel.