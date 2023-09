Stadt Neunkrichen nimmt Stellung zum Vorfall Kind im Freibad Wiebelskirchen reanimiert – Angehörige reagieren aggressiv

„Ich danke allen Ersthelferinnen und Ersthelfern sowie dem Bäderpersonal und den Rettungskräften. Das Wichtigste ist, dass dem Kind umgehend geholfen werden konnte. Ich wünsche ihm gute Besserung. Mein Dank gilt ebenso der Polizei für ihr Eingreifen. Gewalt gegen unsere Angestellten ist nicht akzeptabel. Besonders ärgerlich war ein regelrechter Shitstorm in den sozialen Medien gegen unseren Bademeister. Das Handeln unseres Personals war völlig korrekt und richtig. Die Aufsichtspflicht der Eltern in Bädern endet nicht am Beckenrand. Dieser Vorfall verdeutlicht einmal mehr die Bedeutung von Schwimmkursen“, sagte Bürgermeisterin Hensler.