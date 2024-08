Mitarbeiterin stirbt Nach tödlichem Werksunfall – so reagiert Saarstahl auf das Unglück

Auch mehrere Tage nach dem tödlichen Zwischenfall bei Saarstahl ist die Betroffenheit bei Kollegen, aber auch bei Außenstehenden groß: Eine Mitarbeiterin des Unternehmens war bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Umgehend nahm die Kriminalpolizei (Kripo) die Ermittlungen auf. Die Fahnder sollten herausfinden, was zu dem Unglück geführt hatte. Auch Spezialisten der Bundespolizei waren vor Ort, da sich der Vorfall an Bahngleisen am Werksgelände in Völklingen zugetragen haben soll. Hier ist grundsätzlich die Bundespolizei zuständig. Nun meldet sich auch der Konzern zu Wort.