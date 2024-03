Ermittlungen laufen Polizei warnt vor möglichen Giftködern in Gersheim-Walsheim

Eine beunruhigende Entdeckung hat eine Anwohnerin am Karfreitag gemacht. Das teilte ein Sprecher der Polizei in Homburg am Ostersonntag mit. Während eines Spazierganges mit ihrem Hund wurde die Frau demnach auf mehrere Haufen Vogelfutter aufmerksam, die im Einmündungsbereich der Gersheimer Straße und der Straße Im Pfarrgarten im Gersheimer Ortsteil Walsheim verteilt waren.