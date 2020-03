Brand in Saarbrücken-Brebach : Frau bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Brand in Saarbrücken-Brebach

Eine Frau wurde bei einem Wohnungsbrand im Richard-Wagner Weg in Saarbrücken-Brebach am Montag schwer verletzt. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr brannte es in einem Schlafzimmer.