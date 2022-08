A 320 bei Forbach : 20-jährige Frau stirbt bei Verkehrsunfall nahe der saarländischen Grenze

Forbach-Freyming In der Nacht kam es im grenznahen Frankreich zu einem schweren Unfall: Auf der Autobahn A 320 in Höhe Forbach ist eine 20-jährige Frau gestorben, drei weitere Personen wurden verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht von auf Montag,15. August, gegen 2.20 Uhr in Frankreich nahe der saarländischen Grenze gekommen. Wie unter anderem die französische Zeitung „Le Républicain Lorrain“ berichtet, kam aus bislang unbekannter Ursache ein Fahrzeug auf der Autobahn A 320 in Höhe Forbach Zentrum in Fahrtrichtung Forbach-Freyming von der Straße ab.