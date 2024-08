Über 80 Einsatzkräfte waren vor Ort Folgenreicher Unfall in Theley – mehrere Personen schwer verletzt

Um 21.55 Uhr am Sonntagabend, 18. August, wurde die Feuerwehr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Birkenfelder Straße in Theley im Landkreis St. Wendel alarmiert. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag mit. Zwei Pkw waren demnach an dem Unfall beteiligt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich bereits alle Insassen außerhalb der Fahrzeuge.