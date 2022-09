Vorfall bei Bauarbeiten : Unfall am Saarbrücker Flughafen: Lkw kippt bei Bauarbeiten an der Landebahn um (mit Bildergalerie)

Unfall am Saarbrücker Flughafen: Lkw kippt bei Bauarbeiten an der Landebahn um (mit Bildergalerie)

Saarbrücken-Ensheim Bei Bauarbeiten neben der Landesbahn des Saarbrücker Flughafens hat sich ein Unfall ereignet. Ein Bergungsunternehmen und die Polizei waren vor Ort.

Am Flughafen Saarbrücken ist bei Bauarbeiten am Rand der Start- und Landebahn am Dienstagmorgen ein Lastwagen beim Entladen von Grund umgekippt. Das Fahrzeug verlor das Gleichgewicht, als der Kipper ausgefahren war. Ein Bergungsunternehmen aus Zweibrücken kam zum Unfallort und konnte den Lkw wieder aufrichten.