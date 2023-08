Polizei ermittelt grenzüberschreitend Flucht aus Ottweiler Knast – so läuft Fahndung nach verletztem Häftling

Gefährliche Flucht aus dem Gefängnis in Ottweiler (Landkreis Neunkirchen): Dabei hat ein verurteilter Straftäter in Kauf genommen, sich erheblich zu verletzten. Kurz darauf soll ihn noch eine Frau im Nachbarort gesehen haben, wo er plötzlich und halbnackt in ihrer Küche gestanden habe. Danach verliert sich seine Spur. Die Ermittlungen nach dem 40-Jährigen dauern unvermindert an.