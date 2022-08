Feueralarm : Flächenbrand in Höhe des Netto-Marktes in Göttelborn – Hauptstraße gesperrt

Bereits am 14. August hatte es an gleicher Stelle in Göttelborn gebrannt. Foto: BeckerBredel

Göttelborn In Göttelborn läuft aktuell ein größerer Feuerwehreinsatz. Nahe des Nettomarktes in der Hauptstraße steht eine Wiese in Flammen. Erst kürzlich hatte es dort schon einmal gebrannt.

In Göttelborn brennt aktuell eine Wiese in der Nähe des Netto-Marktes in der Hauptstraße. Laut Polizei soll es sich dabei um eine Fläche von 40 mal 40 Metern handeln, der Lösch-Einsatz sei noch in vollem Gange. Die Straße ist wegen der Löscharbeiten gesperrt.

Brandstiftung sei nicht auszuschließen, sagte die Polizei gegenüber der SZ. An derselben Stelle hatte es vor knapp zwei Wochen, am Sonntag, 14. August, schon einmal gebrannt. Das Feuer drohte auf Gebäudeteile des Netto-Supermarktes überzugreifen. Das konnte von den Einsatzkräften allerdings verhindert werden.