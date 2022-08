Die Ursache ist noch unklar : Brand hinter einer Sporthalle in St. Arnual

Saarbrücken Hinter der Sporthalle in der Johanna-Wendler-Straße in St. Arnual hat es am späten Dienstagnachmittag gebrannt. Was bisher bekannt ist:

Am heutigen Dienstag, 30. August, ist die Feuerwehr Saarbrücken gegen 17:40 Uhr zu einem Flächenbrand nach St. Arnual in die Johanna-Wendler-Straße gerufen worden. Dort kam es hinter der Sporthalle aus bislang ungeklärtem Grund zu einem Flächenbrand auf einer Wiese, etwa 100 Quadratmeter standen in Flammen.

Wie die Einsatzleitung mitteilt, war der Brand schnell unter Kontrolle – innerhalb von 10 Minuten war das Feuer gelöscht. Auch ein Übergreifen auf die dortige Sporthalle konnte verhindert werden. Die anschließende Brand-Nachschau zeigte, dass die Turnhalle lediglich leicht verraucht war – was durch einen Lüfter schnell behoben werden konnte. Die Fassade der Halle wurde durch den Ruß etwas in Mitleidenschaft gezogen.

