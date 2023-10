Feuerwehr-Einsatz in der Nacht Flammen schlagen aus Wohnhaus-Dach in Saarlouis – Mann im Visier der Kripo

Saarlouis · Ein Feuer hat in der Nacht auf Freitag in einem Wohnhaus in Saarlouis gewütet. Dabei verloren drei Menschen vorerst ihre Bleibe. Die Polizei ermittelt auch gegen einen Mann, der in unmittelbarer Nähe des Unglücks angetroffen wurde.

13.10.2023, 04:46 Uhr

Ein Feuer hat in der Nacht auf Freitag in einem Wohnhaus in Saarlouis gewütet. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch