Feuerwehr-Einsatz : Eine Verletzte bei Dachstuhl-Brand bei Doppelhaus in Mandelbachtal am Dienstagabend

Eine Verletzte bei Dachstuhl-Brand bei Doppelhaus in Mandelbachtal am Dienstagabend

Feuerwehr-Einsatz in Mandelbachtal bei einem Wohnhausbrand. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Update Mandelbachtal Bei einem Brand zweier Doppelhaushälften im Mandelbachtaler Ortsteil Habkirchen ist am Dienstagabend eine Person verletzt worden. Was die Polizei bislang weiß.

Feuer in Mandelbachtal: Dort hat am Dienstagabend (15. März) der Dachstuhl zweier Doppelhaushälften gebrannt. Entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung hat die Polizei in Homburg bestätigt.