Geschätzter Schaden von 100 000 Euro : Holzanbau steht in Wellesweiler in Vollbrand - Bewohnerin kommt bei Angehörigen unter

Holzanbau steht in Wellesweiler in Vollbrand - Bewohnerin kommt bei Angehörigen unter

Wellesweiler In der Nacht musste die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in Wellesweiler ausrücken. Das Wohnhaus ist momentan nicht mehr bewohnbar.

In der Silvesternacht kam es in Wellesweiler zu einem Brand eines Holzanbaus. Gegen 1 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Wohnhausbrand in die Hauptdurchgangsstraße im Neunkircher Stadtteil Wellesweiler alarmiert. Dort stand ein Holzanbau, den die Polizei als eine Art Wintergarten bezeichnet, in Brand. Der Anbau war Teil eines Wohn- und Geschäftsgebäudes, das beidseitig angebaut ist.