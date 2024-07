80 Feuerwehr-Leute im Einsatz Wohnhaus brennt in Bexbach – drei Verletzte in Klinik, mehrere Haustiere gerettet

Bexbach · Feuer in Bexbach-Höchen am Dienstagabend: Dabei erlitten mehrere Bewohner Rauchvergiftung. Auch mehrere Haustiere waren in größter Gefahr, meldet die Feuerwehr. Wo alle unterkamen, was mit dem Gebäude geschehen ist – dazu auch die Polizei.

31.07.2024 , 11:53 Uhr

Die Feuerwehr in Bexbach-Höchen bei einem Wohnhausbrand mit Drehleiter im Einsatz. Foto: Feuerwehr Bexbach/Uwe Lapre