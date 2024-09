Während der Kirmes Historisches Haus mitten in Ottweiler Altstadt droht einzustürzen (mit Fotos)

Während Menschen in Ottweiler (Landkreis Neunkirchen) Kirmes feiern, hat sich in unmittelbarer Nähe zu Karussells und Buden eine große Gefahr aufgetan: Ein Gebäude mitten in der historischen Altstadt von Ottweiler droht, in sich zusammenzufallen. Darum schritt Sonntagvormittag, 1. September, die Feuerwehr ein. Wenig später bekam sie Unterstützung vom Technischen Hilfswerk (THW). Unterdessen wurden Bewohner blitzschnell evakuiert.